Opozycja w PO. Schetyna z nową funkcją w strukturach partii

"Grzegorz Schetyna przejął z mocy statutu obowiązki przewodniczącego regionu dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej. Dotychczasowy szef regionu Jarosław Duda złożył rezygnację z funkcji. Nowemu szefowi regionu gratulujemy, a Panu europosłowi J. Dudzie dziękujemy za 4 lata pracy w regionie" – czytamy na profilu Platformy Obywatelskiej w mediach społecznościowych.

Jak spekulują media, powrót Schetyny do władz Platformy może być istotny, jeśli do polityki krajowej miałby wrócić Donald Tusk. Ocenia się, że miałby on zastąpił Borysa Budkę na stanowisku lidera tej partii.

.@SchetynadlaPO przejął z mocy statutu obowiązki przewodniczącego regionu dolnośląskiego @Platforma_org.

Dotychczasowy szef regionu @JaroslawDuda złożył rezygnację z funkcji. Nowemu szefowi regionu gratulujemy, a Panu europosłowi J.Dudzie dziękujemy za 4 lata pracy w regionie. pic.twitter.com/tDJB0ekPTo — Platforma Obywatelska Dolny Śląsk✌🇵🇱 (@PO_Dolny_Slask) June 21, 2021

mp/twitter/dorzeczy.pl