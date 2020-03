Opozycja: rząd wyciągnął wnioski z sytuacji Włoch

-„Wszystko na to wskazuje, że to są dobre działania. Trzeba działać radykalnie, aby wirus nie rozpowszechnił się w taki mocny sposób na cały nasz kraj. To było akurat działanie, którego wszyscy spodziewaliśmy się. Wiele samorządów w Polsce już wcześniej samodzielnie takie decyzje podjęło” – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

-„Bardzo odważna decyzja, ale w naszej ocenie decyzja słuszna. Myślę, że polski rząd wyciągnął wnioski z tego, co stało się we Włoszech. To decyzja trudna, ale na dzisiaj trzeba było taką decyzję podjąć”.

Jeżeli nie musimy, nie wychodźmy z domu. Od dzisiaj zawieszone są zajęcia dydaktyczne w szkołach i na uczelniach. Jak apelował minister zdrowia, to nie jest czas wolny, to nie są dodatkowe ferie. We Włoszech młodzi ludzie nie stosowali się do zaleceń i brak zajęć wykorzystali do zintensywowania swojego życia towarzyskiego, spotykając się ze znajomymi, odwiedzając różne lokale. To przyczyniło się do pogłębienia kryzysu. Nie powtórzmy ich błędu. Jeżeli nie musimy wychodzić do pracy, zostańmy w domu. Życie towarzyskie w obecnych okolicznościach nie jest najważniejsze. Zakupy róbmy w małych sklepach. Autoeliminacja się ze społeczeństwa jest teraz koniecznym sposobem na powstrzymanie rozpowszechniania się epidemii. Dzięki temu możemy uratować nie tylko zdrowie i życie swoje, ale również innych ludzi.