Opozycja powiela fake newsy o dymisji premiera

Do Internetu trafiła dziś plotka, jakoby premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jadwiga Emilewicz mieli podać się do dymisji. Tę informację zdementował szybko szef Komitetu Wykonawczego PiS, Krzysztof Sobolewski. Mimo to, poseł PO Cezary Tomczyk podłapał fake newsa i posłał go dalej.