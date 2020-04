Opozycja podzielona. Kosiniak-Kamysz: wezmę udział w wyborach

„Chcą przez kolejne 5 lat kontrolować wszystko i wszystkich, mieć swojego prezydenta, który akceptuje rządy autorytarne jednej formacji. To nieprzyzwoite. Liczą, że inni kandydaci zejdą im z drogi, po to, by nadal, bez żadnych hamulców sprawować niekontrolowaną władzę nad prawie wszystkimi obszarami życia publicznego, demonstracyjnie lekceważyć obowiązujące w Polsce prawo, w tym konstytucję, prowadzić szkodliwe spory z Unią Europejską, obsadzać spółki skarbu państwa swoimi nominatami”.