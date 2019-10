Opozycja nadal będzie szkodziła Polsce

widziane z boku 14.10.19 14:48

PIS dostał mandat do rządzenia krajem, ale nie "do rządzenia się".



Gratuluję zwycięskiej partii i mam nadzieję, że inne partie nie będą w beznadziejnej opozycji tylko aktywnie się włączą do rządzenia krajem.

Nie wszystko PIS-u jest dobre, ale i nie wszystko PIS-u jest złe, podobnie jest z "opozycją".



Nie będzie Biedronia premiera, nie będzie też namiestnika kremlowskiego w rządzie Rz.P. - Korwina czy Brauna. Od tego elementu można oczekiwać rozrywki nieśmiesznej, typowo Pieskowej.

Czerwoni Kłaczaści i Bergi mogą jedynie paluszkami w bucikach marki Versace pokiwać, na święto ich majowe pomachać czerwonymi szmatami.



Zgredy polityczne, wszystkie, powinni przejść na emeryturę i raz na zawsze zniknać z mediów. Bolek, niestety się nie zamknie.



A tu na blogach mam nadzieję , że mendy blogowe pójdą w przysłowiowe pi...du , a najlepiej niech zaczną płacić podatki.