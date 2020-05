Opozycja mówi nie ulicy gen. Błasika w Poznaniu

katolicka kretynizacja polski 28.5.20 11:56

Przecież ten tzw. generał bezpośrednio odpowiedzialny jest za śmierć 95 osób. To on przekazywał rozkazy od L. Kaczńskiego załodze samolotu. Nikt inny nie miał takiej władzy na pokładzie jak on. W zasadzie to były jego rozkazy. Chcecie nazwać ulicę nazwiskiem tego DRANIA ? Czym innym się on zasłużył? Stworzeniem totalnego bałaganu w siłach powietrznych? I przypominam, że Smoleńsk to nie wszystko Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich powiedział, że po katastrofie samolotu wojskowego CASA chciał zdymisjonować ówczesnego dowódcę Sił Powietrznych gen. Andrzeja Błasika, jednak nie zgodził się na to ówczesny prezydent Lech Kaczyński.