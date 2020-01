Opozycja donosi do Brukseli? Krzysztof Szczerski: To gra w orkiestrze Putina

Ambroży 3.1.20 10:08

Mnie prywatnie bulwersuje, jeśli jedynym powodem dla którego prezydent miałby nie jechać do Izraela jest obecność Putina. Czy to oznacza, że gdyby Putina nie było, to pokornie by tam pojechał? A mało w ostatnim roku Polska doznała upokorzeń ze strony Izraela? Mało nasz kraj tam szkalowano? Czyżby były kraje, które mają przyzwolenie obrażać Polskę?