Opozycja chce podpalić wybory prezydenckie

Pokręć 13.4.20 19:22

A stanie przed Biedronką w godzinnej kolejce po chlebuś i coś do niego nie zabije połowy Polaków?

Opozycja jest totalnie... Napisałbym "głupia", ale to nie jest właściwe słowo. Ona jest totalnie demoniczna i wyrachowana. Tylko durne lemingi tego nie widzą.

Bycie na "nie, bo nie" - totalne jest tak głupie i durne, że aż boli. I świadczy tylko o jednym: Opozycja gra wg, zasady "im gorzej, tym lepiej". Jedynym planem opozycji jest destabilizacja sytuacji w Polsce. Najlepiej - wywołanie jakiegoś kataklizmu, kryzysu, może nawet anarchii i wojny domowej. Ulica ma opozycję w d..., zagranica niewiele może, bo to są miękkie, zlewaczałe, ciotowate prącia (na szczęście), to opozycja robi, co może, żeby wybory się nie odbyły, furda, że konstytucja, furda, że praworządność, że termin wyborczy jest zapisany w konstytucji. Tu już konstytucja nie obowiązuje. Bo zadyma musi być.

Opozycja ma taką strategię, że jak rząd podniesie podatki, to skrytykują rząd za podniesienie podatków i zduszenie ekonomii, jak obniży - to skrytykują za uszczuplenie wpływów do budżetu. Wbrew pozorom, do takiego bycia opozycją nie trzeba mieć rozumu. Wystarczy być debilem i pokazywać to wszem i wobec, obrażając inteligencję większości wyborców (jak to wspaniale robi np. Kidawa-Błońska a wcześniej - Petru), co w czasie wyborów kończy się dla idiotów przegraną.

Przy takiej opozycji to nawet kot Jarosława Kaczyńskiego jest wybitnym strategiem. Nie zdziwiłbym się, gdyby to on siedział na tylnym siedzeniu rządowej limuzyny i kierował z tego siedzenia.