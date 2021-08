Opozycja chce odwołać marszałek Witek. Czarzasty: Zaproponujemy wspólnego kandydata

Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica i Polska 2050 chcą zjednoczyć siły, aby odwołać marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że we wtorek odbędą się rozmowy na temat jej ewentualnego następcy.

Kluby KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 zapowiadają złożenie wspólnego wniosku o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Powodem ma być jej decyzja o reasumpcji środowego głosowania. Wcześniej politycy PO informowali o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez marszałek. W ich ocenie nadużyła ona swoich uprawnień.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Włodzimierz Czarzasty poinformował, że opozycja ustaliła już, iż zaproponuje jednego, wspólnego kandydata na nowego marszałka Sejmu. We wtorek mają odbyć się rozmowy na temat nazwisk.

Informacje te potwierdza również szef klubu KO Borys Budka.

- „Pracujemy nad tym, a czy to będzie kandydat czy kandydatka - o tym państwa wspólnie poinformujemy. Myślę, że to powinien być taki bardzo dobry zwyczaj, że jeżeli robimy coś wspólnie, jeżeli się na coś umawiamy, to tego dotrzymujemy”

- powiedział polityk.

Dodał, że liczy również na wsparcie posłów Konfederacji i Porozumienia.

kak/PAP