Opóźniana aktywacja S-400. Koniec zbliżenia Turcji z Rosją?

Turcja odkłada wprowadzenie do eksploatacji zakupionego od Rosjan systemu S-400. Jako oficjalny powód podano pandemię koronawirusa. Walka z koronawirusem dała pretekst do odsunięcia drażliwego dla NATO i USA tematu na później – choć Ankara wciąż nie wycofuje się z planu uzbrojenia armii w rosyjską broń. Z nieoficjalnych informacji napływających z kręgów rządowych wynika, że miną jeszcze miesiące, zanim S-400 zostanie wprowadzone do służby tureckiej armii. System został dostarczony do Turcji w lipcu 2019 roku. Z oczywistych względów jest niekompatybilny z systemami NATO i może zagrażać samolotom F-35, które Turcja zamierzał kupić od USA. Gdy latem 2019 roku broń dotarła do Turcji, prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił, że S-400 wejdą do służby w kwietniu 2020. Potwierdzał ten termin później wielokrotnie. Turcy dostali uzbrojenie dla pułku (cztery baterie) za 2,5 mld dolarów.