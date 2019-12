Opłatkowy apel kombatantów o wybudowanie pomnika AK w Krakowie

My kombatanci, weterani walk o Niepodległą Polskę, działacze antykomunistyczni i osoby represjonowane, zgromadzeni na spotkaniu opłatkowym w Muzeum AK, zwracamy się do Szanownych Adresatów z apelem o nie blokowanie budowy pomnika Armii Krajowej, ale w duchu zrozumienia dla patriotyzmu, tożsamości i chwały narodowej porozumieli się tak, by ten pomnik stanął w 2020 roku na Bulwarze Czerwieńskim pod Wawelem wg projektu Aleksandra Smagi.