ONZ uchwalił. Szczepionka na koronawirusa obowiązkowa dla wszystkich

Piotrek 21.4.20 14:47

https://tass.com/world/1147465

"All UN member states favor making coronavirus vaccine accessible for everyone"

"UN, April 21. /TASS/. The 193 nations of the UN General Assembly have unanimously supported a resolution with a call to prevent speculation and undue stockpiling of the future vaccine against the novel coronavirus and to ensure accessibility of medicines and personal protection equipment."

Szukaj potwierdzenia w wiarygodnych miejscach, frondowych sensacji. Oszczędzisz sobie negatywnych emocji. Chodzi o powszechny dostęp i nie gromadzenie zapasów przez państwa, a nie powszechny przymus. To istotna różnica.