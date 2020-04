ONZ: Aborcja jako priorytet w czasie epidemii koronawirusa

Co w rzeczywistości to oznacza? Jak podaje „Life Site News”, „przeciwstawiając się amerykańskim gubernatorom stanowym, którzy chcą skoncentrować cały personel medyczny na kryzysowej sytuacji związanej z koronawirusem, urzędnicy i pracownicy Światowej Organizacji Zdrowia promują aborcję jako „usługę podstawową”.

„Wybory kobiet i ich prawa do seksualnej i rozrodczej opieki zdrowotnej powinny być szanowane niezależnie od statusu COVID-19, dotyczy to także dostępu do antykoncepcji i bezpiecznej aborcji w pełnym zakresie prawa” – czytamy w wytycznych WHO.