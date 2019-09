'Oni są naprawdę niebezpieczni'... Ciąg dalszy afery Brejzów

Portal tvp.info ujawnił screeny rozmów żony prezydenta Inowrocławia, Ryszarda Brejzy z jednym z lokalnych działaczy. Na doniesienia portalu ostro zareagował syn małżeństwa Brejzów, poseł Platformy Obywatelskiej i kandydat KO do Senatu i szef sztabu PO-KO w wyborach parlamentarnych.

"Na mnie też możecie liczyć. Jak się angażuję, to cała"-pisała Aleksandra Brejza w rozmowie z działaczem z Inowrocławia na Messengerze. Rozmowy, do których dotarł portal tvp.info, dotyczą wpływania na ankiety i prowadzenia w sieci propagandy wymierzonej w przeciwników politycznych prezydenta Inowrocławia, Ryszarda Brejzy.

"Jest prośba – jest miejski portal inianie.pl, który ma być przeciwwagą do ino online, prośba o rozruszanie go przez udział w sondach (teraz jest o bieganiu), polubienia, zabieranie głosu (prostsze niż na ino online)”-napisała na Messengerze do miejskiego działacza.