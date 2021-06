On w to jeszcze wierzy? Trzaskowski zbiera podpisy za likwidacją TVP Info

Likwidacja TVP Info to zdaje się najważniejszy dla Rafała Trzaskowskiego projekt. Choć zbiórka podpisów w tej sprawie została ogłoszona już na lutowej konwencji Platformy Obywatelskiej, do tej pory nie udało się zebrać ich zbyt wiele. Teraz prezydent Warszawy przystępuje do inicjatywy z nowym zapałem.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział dziś wielką akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy ws. likwidacji TVP Info.

- „Prawda i zaufanie do władzy – na tym musi opierać się państwo. Nie będzie tak dopóki z rządowej publiczne” telewizji będzie wylewał się hejt, propaganda, ciągłe skłócanie i dzielenie obywateli. Mówimy #StopTVPInfo – dziś w całej Polsce zbieramy podpisy za likwidacją tej stacji”

- ogłosił wiceprzewodniczący Platformy na Twitterze.

Likwidację TVP Info Platforma Obywatelska zapowiedziała na początku lutego. Do tej pory politykom opozycji nie udało się jednak zbyt wiele zdziałać w tej sprawie.

kak/DoRzeczy.pl, Twitter