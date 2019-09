,,On będzie dalej zabijał''. Seryjny morderca i pedofil kończy odsiadkę. Wyjdzie na wolność?

Pierwszego morderstwa Kukuła dokonał mając zaledwie 14 lat. Nie tylko zamordował w 1980 roku 5-letnią dziewczynkę, ale i zbezcześcił jej zwłoki wkładając palce w pochwę. Po umieszczeniu go w ośrodku wychowawczym w Krupskim Młynie zamordował po raz drugi. W 1984 roku w lesie znaleziono zmasakrowane zwłoki dziewięcioletniego syna jednego z wychowawców ośrodka. Za to morderstwo dostał 15 lat więzienia, jednak w wyniku amnestii w 1989 roku karę obniżono do 10 lat.