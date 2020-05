Olejnik za Kidawę-Błońską na prezydenta?

- Kwestia jest oczywista. Małgorzata Kidawa-Błońska ma bardzo mocny mandat. Została wybrana przez konwencję krajową Platformy Obywatelskiej, później także przez naszych koalicjantów. Dzisiaj wygląda na to, jesteśmy przed debatą i przed przyjęciem nowej ordynacji, ale wydaje się, że cała koncepcja zmiany, o której niektórzy mówią czy chcą mówić jest nie na miejscu i nie będzie miała miejsca. Z różnych powodów, także z tych, że jest bardzo mało czasu do ogłoszenia wyborów, rozstrzygnięcia, zgłaszania nazwisk i do zbierania podpisów, jeżeli byliby chętni, którzy chcieliby w tym wyścigu wystartować