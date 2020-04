Monika Olejnik chciała zaatakować ministra Szumowskiego, skompromitowała sama siebie

Pfft 10.4.20 12:23

"Dla każdego myślącego człowieka" jasne jest, że pytanie o szpitale bez laboratorium - to pytanie o to, co ma robić szpital, który nie ma ani warunków, ani materiałów do przeprowadzania testów. Czy ma odsyłać potencjalnie zakażone osoby do innych szpitali? Organizować transport dedykowaną karetką? Jeśli tak, to dokąd i kto zarządza tym logistycznie?

Ja wiem, Frondo, że trudno jest pomyśleć, skoro alternatywna narracja o tym jak to się Olejnik "skompromitowała" sensownym pytaniem jest na wyciągnięcie ręki...