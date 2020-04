Oktawa Wielkanocna, co to takiego?

Trwamy w czasie, który nazywamy Oktawą Wielkiej Nocy. To czas, w którym każdy dzień Kościół przeżywa jako liturgiczną uroczystość. Ale skąd wzięła się oktawa i dlaczego świętujemy akurat osiem dni?

W alfabecie hebrajskim oraz greckim wszystkie litery mają przypisaną sobie wartość liczbową. Okazuje się, że liczbowa wartość imienia Jezus w wersji greckiej to 888. Stąd też pojawia się wiele hipotez, które nadają ósemce boskie znaczenie.

Ósemka ma symbolizować nową, odmienną rzeczywistość. Zgodnie z opisem z Księgi Rodzaju, Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczywał. Ósmego dnia natomiast Chrystus zmartwychwstał, stąd też jest to dzień nowego początku.

Osiem oznacza też porządek i Boże Prawo. To ósmego dnia należało obrzezać potomka (Rdz 17, 12), osiem dni Juda świętował z towarzyszami po poświęceniu ołtarza (1 Mch 4,56), a Jezus przekazał naukę o ośmiu błogosławieństwach stających się podstawą życia moralnego chrześcijan (Mt 5,3-10).

Ósmy dzień tygodnia jest też symbolem nowego życia, życia wiecznego. Do życia tego człowiek wchodzi przez bramy chrztu świętego, dlatego też w okresie wczesnego chrześcijaństwa chrzcielnice budowano w kształcie ośmiokąta. Do tego symbolu nawiązywano kiedyś również w budowaniu nagrobków. W Pismach Ojców Kościoła ósemka była łączona ze zmartwychwstaniem i nieśmiertelnością. Ósemka, jak dobrze wiemy, to też symbol nieskończoności.