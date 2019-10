,,Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!''

BOGAnieMA 14.10.19 7:24

Gumisie harcują, po lesie szarżują.

Wszędzie dziś słychać, donośny ich śmiech.

Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie.

Każda przygoda, zawiera nam dech.

Zobacz sam!

Jak gumisie skaczą, tam i siam.

Bo gumisie, cały świat już zna.

Gumiś to fajny miś!

Abrakadabra, to czary i magia.

Sekretem jest przepis, na gumisiowy sok.

Tam hokus marokus, dostarcza złych pokus.

Lecz misie zwyciężą, dla wroga to szok!

Zobacz sam!

Jak gumisie skaczą, tam i siam.

Bo gumisie, cały świat już zna.

Gumiś to fajny miś!