,,Ojcowskie Serce''. Zapraszamy na 3. odcinek rekolekcji pod patronatem Frondy

Bp Artur Ważny: Kiedy modlimy się "święć się imię Twoje", Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy nie koncentrowali się na sobie, nie zniewalali sobą innych, ale byśmy czynili ich zdolnymi do wyboru, do walki, do wyzwań.

Miłość, która chce posiadać staje się niebezpieczna. Logika miłości, to logika wolności. Dlatego nie stawiam siebie w centrum – Bóg jest w centrum i do Niego mam odsyłać ludzi. Taki był św. Józef – potrafił usunąć się w cień. Bo nie chodzi o logikę ofiary, ale logikę daru – nie zatrzymywać dla siebie, ale darować drugiemu.