,,Ojciec'' w ciąży. Transseksualiści będą mieli dziecko

13.6.20 13:15

kretynie poczytaj sobie kto to był Kinsey, poczytaj o jego syndromie i o tym że to do dziś jest wzór lewactwa w 'uciechach' z dziećmi, nikt go nie napiętnuje a jego "raport" jest dokumentem bazowym wytycznych chorej WHO na którą się tak powołujecie. Najwięksi pedofile w historii świata to pedały a najwięksi pedały i pedofile to zielone i czerwone lewactwo