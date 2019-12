Ojciec Grety Thunberg: Wolałbym, żeby wróciła do szkoły

ZERR0 31.12.19 15:27

21. 2008 : Arktyka będzie wolna od lodu do 2018 r.

22. 2008 : Al Gore przewiduje Arktykę bez lodu do 2013 r.

23.2009 : Książę Karol mówi, że mamy 96 miesięcy na ocalenie świata

24. 2009 : Premier Wielkiej Brytanii mówi, że mamy 50 dni aby "Ocalić planetę przed katastrofą"

25. 2009: Al Gore przenosi 2013 - przewiduje Arktykę bez lodu do 2014 r.

26. 2013 : Arktyka bez lodu do 2015 r. ( Dodatkowy link )

27. 2014 : Tylko 500 dni przed zagładą wywołaną "Chaosem klimatycznym"

28. 1968 : Przeludnienie rozprzestrzeni się na cały świat

29 . 1970 : Świat zużyje wszystkie swoje zasoby naturalne

30. 1966 : Ropa zniknie w ciągu dziesięciu lat

31. 1972 : Ropa zniknie w ciągu dwudziestu lat

32. 1977 : Departament Energii USA uważa, że ropa zniknie do 1990

33. 1980 : Ropa skończy się w roku 2000

34. 1996 : Zabraknie ropy w 2020

35. 2002 : Ropa skończy się już w 2010

36. 2006 : Świat zniszczą super huragany!

37. 2005 : Manhattan pod wodą do 2015 r.

38. 1970 : Mieszkańcy miast będą potrzebować masek przeciwgazowych do 1985 r.

39. 1970 : Nagromadzenie azotu sprawi, że wszystkie gleby będą bezużyteczne

40. 1970 : Rozkładające się zanieczyszczenia zabiją wszystkie ryby

41. 1970 : Zabiją nas zabójcze pszczoły

42. 1975 : Globalne ochłodzenie i drastyczny spadek produkcji żywności

43. 1969 : Światowa zaraza, przytłaczające zanieczyszczenia, katastrofa ekologiczna, upadek Wielkiej Brytanii do końca XX wieku

44. 1972 : Już niedługo nie będzie złota, cyny, ropy naftowej , gazu ziemnego, miedzi, aluminium

45. 1970 : Oceany będą martwe w ciągu dekady, USA zabraknie wody do 1974 r., żywności do 1980

46. 1988 : Wiodący na świecie ekspert ds. Klimatu przewiduje Dolny Manhattan pod wodą do 2018 r.

47. 2005 : Pięćdziesiąt milionów uchodźców klimatycznych do 2020

48. 2000 : Koniec z opadami śniegu na świecie

49.1989 : ONZ ostrzega, że do 2000 roku zabije nas globalne ocieplenie

50. 2011: Washington Post przewiduje, że kwiaty wiśni będą kwitły zimą