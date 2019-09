Ohydny fejk uderzający w rodzinę Beaty Szydło. Mocny komentarz Wildsteina

Dawid Wildstein odniósł się do podawanego wczoraj przez określoną grupę internautów tematu o rzekomym ojcostwie syna Beaty Szydło.



"Tak to się robi.

Rozsyła się fejk o rodzinie Szydło.

Uruchamia armię trolli z sinych razem.

Gdy okaże się, że to fejk- oburza się, że ktoś czepia się życia prywatnego Szydło (nie dodając, że to fejk).

Uruchamia armię trolli grzejących temat.

Robi się konferencję o wolnych mediach"-napisał dziennikarz.