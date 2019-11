Ohio chce całkowicie zakazać mordowania nienarodzonych

„Skończył się czas na regulowanie zła i kompromis – powiedziała republikanka Candice Keller ze zgromadzenia ustawodawczego w stanie Ohio – Nadszedł czas, by w całości położyć kres aborcji i uznać, że każda osoba ma nienaruszalne i niezbywalne prawo do życia. Jedynie szacunek dla życia może być podstawą wolnego społeczeństwa, które wspiera pokój, sprawiedliwość i prawość”.

Wyjątek stanowiłoby jedynie ratowanie życia ciężarnej matki. Jednak przy zastrzeżeniu, że podjęto by „wszelkie możliwe kroki, by zachować życie nienarodzonego dziecka, jednocześnie ratując życie kobiety”.

Meg Whitman z organizacji Right to Life of Great Cincinnati skomentowała projekt ustawy następująco: „Najważniejszym aspektem tej wizjonerskiej ustawy jest uznanie, że nienarodzone dzieci są ludźmi od chwili poczęcia i powinny mieć zapewnioną równą ochronę ze strony naszych praw”.