Ogromna liczba młodych Polaków wciąż mieszka z rodzicami. Jest coraz gorzej

W Polsce obecnie aż 2 miliony Polaków w wieku od 25 do 34 lat mieszka z co najmniej jednym z rodziców. To dane z 2018 roku, jednak przewiduje się że w ciągu kolejnych dwóch lat sytuacja tylko uległa pogorszeniu. Kryzys wywołany koronawirusem z pewnością ten problem pogłębi.

Dziś w Polsce możemy już mówić o całym pokoleniu tzw. gniazdowników. To aż 2 miliony dorosłych osób, które nie są w stanie w pełni się usamodzielnić.

Problem ten w Polsce jest znacznie większy niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W naszym kraju aż 45,1 proc. osób we wspomnianej grupie wiekowej nie opuściło domów rodzinnych. Norma w UE, która i tak jest w ocenie ekspertów zbyt wysoka, wynosi 28,6 proc.

Co więcej, wspomniana liczba „gniazdowników” w Polsce cały czas rośnie. Od 2005 roku powiększyła się o niemal 9 punktów procentowych. Wskaźniki w reszcie krajów UE w tym okresie się nie mieniały.

Głównym powodem takiego stanu rzeczy są oczywiście finanse. Choć 65 proc. osób ze wspomnianej grupy wiekowej już zarabia, pensja nie wystarcza na samodzielne życie. Nie ułatwia też tego fakt, że inflacja powoduje ciągły wzrost cen produktów w sklepach. Drożeją też mieszkania – do takich poziomów, że często nie stać na nie nawet zamożniejszych Polaków.

dam/money.pl,Fronda.pl