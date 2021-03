Ogromna asteroida zbliży się do Ziemi. Czy grozi nam katastrofa?

Już za pięć dni, 21 marca tego roku do Ziemi zbliży się asteroida 2011 FO32. Czy będzie stanowiła zagrożenie dla naszej planety?

Wspomniana asteroida będzie największym tego typu obiektem, jaki minie Ziemię w tym roku. Ma aż 900 metrów średnicy.

Naukowcy określili asteroidę 2001 FO32 jako „potencjalnie niebezpieczną”. Przyznają też, że jego zderzenie z Ziemią mogłoby doprowadzić do katastrofy globalnym rozmiarów.

Jednocześnie zaznaczyli, że obecnie nie ma szans na kolizję asteroidy z Ziemią i powinna minąć naszą planetę w odległości nie większej niż 1,3 mln mil. To ponad pięć razy dalej niż odległość Księżyca.

