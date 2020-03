Ograniczenia na granicach UE. Nowe zachorowania w Polsce

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała na dzisiejszej konferencji prasowej wprowadzenie ograniczeń podróży do UE na 30 dni, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

-„Poinformowaliśmy dzisiaj naszych partnerów z G7, że proponujemy wprowadzenie tymczasowych ograniczeń dla podróży, które nie mogą zostać uznane za niezbędne, do Unii Europejskiej. Dlaczego? Ponieważ uważamy, że takie podróże powinny być ograniczone, aby nie rozprzestrzeniać wirusa w UE, ale też poza UE” – powiedziała.

Wyjątkami od reguły mają być obywatele wracający do domu, pracownicy służby zdrowia oraz naukowcy pracujący nad rozwiązaniem kryzysu.

Przybyły najpewniej z Wuhan koronawirus wywołuje chorobę podobną w objawach do sezonowej grypy. Może ona prowadzić do zagrażającemu życiu ciężkiego zapalenia płuc. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Rząd usilnie nawołuje do Polaków, aby nie wychodzili z domu kiedy naprawdę nie muszą i dbali o higienę. Osoby, które miały kontakt z zarażonym i obserwują u siebie objawy choroby powinny niezwłocznie zawiadomić telefonicznie sanepid. Wszyscy wracający z zagranicy zostają poddani obowiązkowej kwarantannie przez 14 dni. Najbardziej zagrożone są osoby starsze i przewlekle chore, dlatego należy zadbać o pomoc dla nich, aby nie musiały opuszczać swoich mieszkań. Aktualne, rzetelne informacje nt. koronawirusa są dostępne na rządowej stronie gov.pl.