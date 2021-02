Ofiarowanie dnia - piękna modlitwa!

OFIAROWANIE DNIA



Niech wszystko, co czynię, przeniknie miłość Twoja.

Panie mój i Boże mój, oto wołam do Ciebie.

Napełnij duchem Twoim wszystko, co czynię,

napełnij mocą Twoją trud mojego dnia.

Nieustannie proszę Cię, Panie, wyrwij ze mnie wszelką złość, obdarz pokorą, wytrwałością, zaparciem się siebie.

Niech gardzę działaniem, które nie szuka Ciebie;

niech uciekam przed ciszą, która nie spoczywa w Tobie.

Obdarz mnie Twoją radością, niech ona mnie ogarnie

jak płomień niegasnący i wśród tego, co ciężkie,

i wśród tego, co boli.

Obdarz mnie światłem, aby przeniknęło ciemności,

w których ludzie zapomnieli o Tobie.

Obdarz mnie męstwem w działaniu,

cierpliwością w wypełnianiu codziennych zadań,

wytrwałością, kiedy wynik moich trudów zakrywasz przede mną

w tajemnicy zamierzeń Twoich.

Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni życia mojego.

Niech wszystko, co czynię, przenika miłość Twoja.