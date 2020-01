Ofiara gwałtu i jej syn bronią prawa do życia

Niejestemrobotem 30.1.20 20:13

No i super, komuś po gwałcie ułożyło się życie. A co jeśli by się nie ułożyło? Jeśli rodzina by nie pomogła, jeśli kobieta by była w traumie i popełniła samobójstwo? Jeśli by musiała przez to przerwać edukację? Albo cokolwiek innego? Pozwólmy decydować samym zainteresowanym o tym, co będzie najlepsze. Tylko tyle. Nie dodawajmy kobietom drugiej traumy do ogromnej traumy gwałtu. Nie każmy 9 miesięcy męczyć się w ciąży, nawet jeśli finalnie będzie adopcja.