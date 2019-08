,,Odszedłem''. Abp Budzik podjął kroki prawne wobec Łukasza Kachnowicza

OLI 14.8.19 13:18

@guess who

Za malutki jesteś i dużo przykrótki, żebyś mógł ustawiać fałszywe pole bitwy oparte na fałszywym problemie i zmuszać innych, żeby na tym polu bitwy stawali do dyskusji.



Albowiem nawet gdyby gejostwem i innymi wynalazkami zaraziło się 99% populacji, to zawsze jest możliwe wskazanie tego 1% społeczeństwa żyjącego według dotychczasowych norm. Wszak nawet w sowietach w czasie stalinowskiej nocy - wciąż istnieli wrogowie najlepszego ustroju, agenci imperialistów, kapitalistów, odwetowcy i zaplute karły reakcji.



Problem tkwi w tym, że ruchy LGBTQ metodycznie i z premedytacją niszczą wszelkie normy kulturowe zmierzając do unicestwienia naszej cywilizacji, i odbywa się to na wszelkich możliwych polach. Walka z małżeństwem heteroseksualnym i walka o odebranie rodzinom prawa do wychowywania swoich dzieci - to tylko jeden z ważnych frontów.