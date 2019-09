'Odszedł niezłomny strażnik niepodległości'. Czołowi politycy żegnają Kornela Morawieckiego

30.9.19 17:07

Umarł? To ten co tak bronił głosowania na cztery ręce?



Kornel Morawiecki uważa, że obecny sposób sejmowego głosowania jest "staroświecki". - Jak ja, czy idę do ubikacji, czy ktoś wychodzi do korytarza, powinien mieć przy sobie taki telefonik - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" na temat ewentualnych innych sposobów oddania głosu. Były poseł Kukiz'15 był niedawno jednym z "bohaterów" afery z głosowaniem "na cztery ręce". (http://www.tvn24.pl)