Odrażająca manipulacja opozycji! Czy księża dziękowali zadymiarzom z Białegostoku? Oto prawda!

polak 22.7.19 18:25

na pewno ci co na kszięży i innych duchownych plują zaczną się zajmować biedakami w afryce ,w Polsce ,edą pomagać ludziom pokrzywdzonym prze los oni są tak tym zdeterminowani,że chcą to ogłosić po wyborach tak to zaplanowali --tvn,onet sekielscy lis,żakowski mieszkowski nojman i inni --będą wyjeżdżać na misje by pokazać ""czarnym""jacy są LUDZCY i jak powinni dziłać ,by pomagać ludziom biednym,