Odpadki z Niemiec i Norwegii trafiają do Polski! Szokujące ustalenia Anity Gargas

Bianka 19.12.19 11:30

Wadliwie skonstruowane prawo, brak jego egzekwowania i zwykła ludzka chciwość i do tego brak wsparcia państwa dla firm, które mają pomysł na śmieci to główna przyczyna dla której do Polski trafia coraz więcej śmieci. W roku ubiegłym było to 434,4 tys. ton. prawie trzy razy więcej niż w 2015 roku, kiedy do Polski wwiezionych zostało 154 tys. ton. Śmieci trafiają do nas z całej UE. Najwięcej jednak z Niemiec, ale również z Wielkiej Brytanii czy Szwecji.

Mafia śmieciowa ma się dobrze.



A co na to rząd PiS? Ma to w ...