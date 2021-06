Odnaleziono zaginione 500 lat temu relikwie św. Jana Chrzciciela

Jak informuje Vatican News, we Włoszech po 464 latach zostały odnalezione relikwie św. Jana Chrzciciela. Zaginęły one w roku 1557.

Ich autentyczność potwierdzono w badaniach nad relikwiarzem w Muzeum dell'Opera del Duomo, gdzie są przechowywane fragmenty 11 kości różnych świętych.

Relikwie zostaną wystawione w katedrze Santa Maria del Fiore z okazji uroczystości św. Jana Chrzciciela, który jest patronem Florencji – czytamy na portalu TVP Info.

- Relikwiarz ten najpierw należał cesarza bizantyjskiego Jana VI Kantakuzena, który został zmuszony do abdykacji i w 1357 r. został zakonnikiem. W następnych wiekach naczynie trafiło w ręce członka florenckiej rodziny szlacheckiej Torregiani, do szpitala Matki Bożej ze Schodów (Santa Maria della Scala) w Sienie, a potem do baptysterium we Florencji, gdzie zostało do 1700 r. - czytamy na portalu.

Relikwiarz został oddany do renowacji przez arcybiskupa Florencji kard. Giuseppe Betoriego. Relikwie dokładnie zbadano, a eksperci odnaleźli inicjały Jana Chrzciciela, które zostały zapisane na kości greckimi literami czarnym atramentem. Znajduje się tam ponadto wyryta na płytce z pozłacanego srebra z tłumaczeniem na włoski „relikwia świętego Jana Prekursora” (Reliquia San Giovanni Precursore) inskrypcja w języku starogreckim.

Ritrovata dopo secoli reliquia S.Giovanni Battista. Rinvenuta tra oreficerie custodite in Museo del Duomo di Firenze #ANSA https://t.co/0AspE7TaVt — Ansa Toscana (@AnsaToscana) June 21, 2021

#21giugno #Firenze scoperta nella Cattedrale un’antica reliquia di San Giovanni Battista. Perduta dopo un'alluvione nel 1557, è stata ritrovata analizzando un reliquiario che custodiva 11 ossa di santi



Leggi qui 👇https://t.co/j16zQyFDQa — Vatican News (@vaticannews_it) June 21, 2021

mp/vatican news, ansa