Odnaleziono ciało Piotra Woźniaka - Staraka

JONASIK 22.8.19 10:00

To smutna, ale nie zaskakująca wiadomość.

Wyrazy współczucia dla bliskich.

Ale to portal katolicki, więc czas na odrobinę rozważań teologicznych.

Katolicy moi kochani, jak to teraz będzie z nim w niebie?

Przecież jest napisane: "prędzej Starak dopłynie do brzegu, niż bogaty wejdzie do królestwa niebieskiego"

Ma przerąbane?

Może jakiś wspierający wejście szturm modlitewny?