Odmów dziś Akt Poświęcenia się dla Niepokalanej!

Każdej soboty Kościół szczególnie oddaje cześć Najświętszej Maryi Pannie. Zawierzajmy dziś Niepokalanej nasze osobiste sprawy, nasze rodziny, parafie, Ojczyznę, Kościół i cały świat.

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo,

Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,

Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył,

ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego

i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła

i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała

i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.



Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia,

do dokonania tego, co o Tobie powiedziano:

"Ona zetrze głowę twoją", jako też:

"Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie",

abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach

stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia

i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały

w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach,

a w ten sposób do jak największego rozszerzenia

błogiego królestwa Najświętszego Serca Jezusowego.

Albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz,

przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego

na nas spływają.

- Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

- Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

dam/adonai.pl