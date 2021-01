Odlot! Michnik porównuje Lempart do Nawalnego i straszy ,,putinizacją Polski’’

Redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik komentował na antenie radia TOK FM działania rosyjskiej opozycji i sobotnie manifestacje w obronie Aleksieja Nawalnego. Przechodząc od sytuacji w Rosji do sytuacji w Polsce Michnik stwierdził, że w Polsce mamy obecnie do czynienia z „putynizacją”. Porównał przy tym Martę Lempart do Aleksieja Nawalnego.

Adam Michnik stwierdził, że trwa „putinizacja Polski”. Pytany, czy wobec tego w Polsce pojawi się ktoś na wzór Aleksieja Nawalnego, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” stwierdził:

- „Już takie osoby mamy. Pani Marta Lempart, Klementyna Suchanow i wszystkie działaczki Strajku Kobiet, które wzięły się ze środowisk pozapartyjnych. Potrzeba jest matką wynalazków i niewątpliwie na scenie politycznej pojawiają się nowe twarze. Można nie lubić Szymona Hołowni, ale wtargnął do polityki w sposób efektowny, zobaczymy, co będzie dalej”.

Na koniec audycji, żegnając się ze słuchaczami, Michnik postanowił stanąć jeszcze w obronie Krystyny Jandy.

- „Ci, którzy atakują Krystynę Jandę to są świnie” – mówił.

Adam Michnik w TOK FM: "Ci, którzy atakują Krystynę Jandę, to są świnie!" pic.twitter.com/sNxAJWnpyG — Radio TOK FM (@Radio_TOK_FM) January 25, 2021

kak/TOK FM, wPolityce.pl