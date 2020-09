Odlot! Braun w Sejmie o Krzyżakach 2.0

W dniu dzisiejszym w Sejmie odbywa się procedowanie projektu ustawy złożonej przez klub PiS „Piątka dla zwierząt”, które we właściwy sobie sposób próbował przerwać poseł Konfederacji Grzegorz Braun wnosząc o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów. Wspomniał też o „sprowadzenie Krzyżaków do Polski 2.0 „.

Braun powiedział:

- Wnoszę o zarządzenie przerwy w celu zwołania Konwentu Seniorów celem przedyskutowania zdjęcia z porządku dzisiejszych obrad ustawy, której prezydium chce poświęcić szczególnie dużo miejsca w dyskusji. Ustawa dot. zwierząt futerkowych, eksportu polskiej wołowiny - niewątpliwie poważne sprawy, ale państwo nimi próbujecie przykryć naprawdę dziejowego kalibru. Ustawa "bezkarność plus", ustawa "bankructwo plus", czyli łatanie dziury budżetowej - na to wszystko skąpicie czasu - i przede wszystkim ustawa kolonizacja alias okupacja plus, czyli sprowadzenie Krzyżaków do Polski 2.0

Na taką wypowiedź zareagowała marszałek Witek pytając posła Konfederacji:

- Panie pośle, pan występuje w imieniu własnym? W czyim imieniu pan występuje w tej chwili?

Ten odpowieział, że przemawiał we własnym imieniu.

Do tego dość krótkiego jak na Grzegorza Brauna wystąpienia odniósł się na Twitterze Radosław Fogiel:

- Grzegorz Braun właśnie z mównicy sejmowej określił obecność wojsk amerykańskich w Polsce słowem "okupacja" i porównał do sprowadzenia Krzyżaków do Polski. Nie uwierzę w taką ignorancję historyczną, więc powody muszą być inne...

Grzegorz Braun właśnie z mównicy sejmowej określił obecność wojsk amerykańskich w Polsce słowem "okupacja" i porównał do sprowadzenia Krzyżaków do Polski. Nie uwierzę w taką ignorancję historyczną, więc powody muszą być inne... — Radosław Fogiel (@radekfogiel) September 16, 2020

mp/sejm.gov.pl/twitter/fronda.pl