ODDANIE33 - droga do Serc Jezusa i Maryi

Projekt ODDANIE33 to 33 dni przygotowania do całkowitego oddania się Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem - Jezusowi. Tę drogę duchową polecali i osobiście praktykowali wszyscy papieże XX wieku. 8 września 2020 roku rozpoczynają się Ogólnopolskie 33-dniowe rekolekcje przygotowane przez Fundację Tota Tua oraz “Miłujcie się!”. Projekt jednoczy różne środowiska, ruchy oraz wspólnoty katolickie.

8 września to wyjątkowy dzień, bo to nie tylko urodziny Matki Bożej, ale także rocznica Jej objawień w Gietrzwałdzie - mówi Adrian Pakuła, Prezes Fundacji Tota Tua. - Dlatego wybraliśmy ten dzień na rozpoczęcie trzydziesto trzydniowych rekolekcji, które mają nas prowadzić do bliskości z Maryją i całkowitego oddania się Jezusowi przez Jej ręce. (33-dniowe rekolekcje można oczywiście rozpocząć w dowolnym terminie - np. za pośrednictwem strony www.oddanie33.pl)

Duchowość całkowitego oddania się Matce Bożej to sprawdzona i pewna droga duchowa, która otrzymała pełne błogosławieństwo Kościoła. Droga oparta na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Rekolekcje, przygotowane w ramach projektu ODDANIE33 będą odbywać się za pośrednictwem mediów w następujących formach:

1. Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: www.oddanie33.pl - na której znajdują się wszystkie rozważania, potrzebne do odbycia rekolekcji

2. Codziennie rano - na wszystkich kanałach oraz stronach zaangażowanych w projekt ODDANIE 33 pojawią się gotowe teksty oraz materiały video z medytacją na dany dzień rekolekcji.

Na dzień dzisiejszy w projekt zaangażowały się kanały na YouTube (Miłujcie się, EWTN Polska, Kecharitomene.TV, Ku Bogu, Moc w słabości, Różaniec bez granic) oraz strony na Facebooku (Miłujcie się, Urzekająca, Miriam, Zawierzam Maryi, Bliżej Nieba, Różaniec bez granic, Droga do Maryi).

3. Codziennie będą się odbywać dwie transmisje na żywo:

a) o 20:00 na YouTube - z KANAŁU “Miłujcie się!” sygnał będzie przekazywany na wszystkie inne kanały YouTube, zaangażowane w projekt

a) o 21:15 na Facebooku, na stronie “Miłujcie się!” - “rekolekcje dla zabieganych” (skrócona do 15 minut forma rekolekcji)

4. Codziennie rekolekcje będą transmitowane w rozgłośniach radiowych.

Rozważania przygotowane zostały przez Fundację Tota Tua, powołaną specjalnie do realizacji tych rekolekcji. Treści w nich zawarte obejmują fragmenty z Pisma Świętego, Traktatu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, dzienników Alicji Lenczewskiej oraz tzw. “światło z Fatimy” - spojrzenie na słowo z dnia przez pryzmat objawień Matki Bożej w Fatimie i jej słów skierowanych do Kościoła i świata.

Przygotowane, autorskie rozważania posiadają Nihil Obstat oraz Imprimatur Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Dla działalności Fundacji Tota Tua, związanej z prowadzeniem 33-dniowych rekolekcji - listu poparcia udzielił Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Możemy w nim przeczytać: “Mając na uwadze dotychczasową działalność Fundacji Tota Tua, która jest mi znana i spotyka się aprobatą duszpasterzy, wyrażam wdzięczność wobec wszystkich, którzy życzliwie przyjmują prowadzone przez nią działania”.

“To rekolekcje – czołg. Jeśli budowałeś w swoim ogródeczku budowle ‘swojej’ wiary, lub masz w tym ogródeczku tejże wiary ruiny, wiedz, że te rekolekcje przejadą po twoim terenie z mocą ciężkiego sprzętu, ale nie po to by doprowadzić do zgliszczy, ale po to by pozostawić za sobą pałac piękny tak, że aż dech zapiera, piękny i mocny tak, że będziesz płakał z wdzięczności Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu w zjednoczeniu z Matką najukochańszą, z matką tak dobrą i kochaną jaką tylko możesz sobie wyobrazić. Te rekolekcje podniosły mnie z prochu moich wyobrażeń i niewiedzy. Dały mi doznać i przeżyć coś, czego, żywię nadzieję, Pan Bóg nie pozwoli mi już nigdy zapomnieć. Moje serce skulone i zahukane przekształciło się w serce mężne tak, że nigdy nawet nie marzyłabym o takim stanie, stanie spokoju, ufności i pewności w działaniu i w miłości. Ten który zabiera życie stare, zabiera po to, by żyć prawdziwie z krwi, kości i Ducha Świętego. Chwała Panu. Amen” - to słowa Kamilli, która przeżyła rekolekcje ODDANIE 33 w jednej z poprzednich edycji i napisała swoje świadectwo na stronie projektu.

Rekolekcje rozpoczną się 8 września 2020 r. uroczystą mszą świętą w Gietrzwałdzie i zakończą się także w gietrzwałdzkim Sanktuarium - 13 października 2020 r., uroczystym Aktem poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa.

Wszystkie osoby, ruchy lub wspólnoty, które chciałyby się zaangażować w projekt, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]