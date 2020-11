ODDANIE33 - 33 dni, które mogą zmienić wszystko...

Projekt ODDANIE33 to 33 dni przygotowania do całkowitego oddania się Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem - Jezusowi. Tę drogę duchową polecali i osobiście praktykowali wszyscy papieże XX wieku. 29 listopada 2020 roku rozpoczyna się II Ogólnopolska edycja 33-dniowych rekolekcji ODDANIE33. Rekolekcje otrzymały Apostolskie Błogosławieństwo Papieża Franciszka oraz Patronat Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Tygodnika Niedziela oraz Tygodnika Idziemy. Organizatorem rekolekcji jest Fundacja Tota Tua. Projekt jednoczy różne środowiska, ruchy oraz wspólnoty katolickie.

29 listopada, w pierwszą Niedzielę Adwentu rozpocznie się niezwykły projekt - Ogólnopolskie 33-dniowe Rekolekcje ODDANIE33.

(33-dniowe rekolekcje można oczywiście rozpocząć w dowolnym terminie - np. za pośrednictwem strony www.oddanie33.pl)

Duchowość całkowitego oddania się Matce Bożej to sprawdzona i pewna droga duchowa, która otrzymała pełne błogosławieństwo Kościoła. Droga oparta na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Rekolekcje, przygotowane w ramach projektu ODDANIE33 będą odbywać się za pośrednictwem mediów w następujących formach:

Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: www.oddanie33.pl - na której znajdują się wszystkie rozważania, potrzebne do odbycia rekolekcji. Wystarczy wejść na stronę i kliknąć w zakładkę: “Rozpocznij rekolekcje”. Codziennie rano na stronie internetowej, kanale Youtube oraz stronie na Facebooku inicjatywy Różaniec do granic - pojawią się gotowe teksty oraz materiały video z medytacją na dany dzień rekolekcji.

3. Codziennie będzie się też odbywać Transmisja na żywo: o godzinie 21:00 na kanale Youtube: RÓŻANIEC BEZ GRANIC (nie mylić z Różaniec do granic - to są dwie różne strony).

Program transmisji na żywo będzie następujący:

21:00 - połączenie z transmisją Apelu Jasnogórskiego z Jasnej Góry

21:15 - Medytacja rekolekcyjna na dany dzień

Około 21:30-21:45 - Różaniec (dla chętnych).

4. Codziennie rekolekcje będą transmitowane w rozgłośniach radiowych. Na tą chwilę emisję potwierdziliśmy w Radiu Emaus oraz w Radiu Głos.

Ważne informacje duchowe oraz teologiczne na temat rekolekcji ODDANIE33 można znaleźć we wprowadzeniu do rekolekcji: https://oddanie33.pl/wprowadzenie

Rozważania przygotowane zostały przez Fundację Tota Tua, powołaną specjalnie do realizacji tych rekolekcji. Treści w nich zawarte obejmują fragmenty z Pisma Świętego, Traktatu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, dzienników Alicji Lenczewskiej oraz tzw. “światło z Fatimy” - spojrzenie na słowo z dnia przez pryzmat objawień Matki Bożej w Fatimie i jej słów skierowanych do Kościoła i świata.

Przygotowane, autorskie rozważania posiadają Nihil Obstat oraz Imprimatur Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Dla działalności Fundacji Tota Tua, związanej z prowadzeniem 33-dniowych rekolekcji - listu poparcia udzielił Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Możemy w nim przeczytać: “Mając na uwadze dotychczasową działalność Fundacji Tota Tua, która jest mi znana i spotyka się aprobatą duszpasterzy, wyrażam wdzięczność wobec wszystkich, którzy życzliwie przyjmują prowadzone przez nią działania”.

25 listopada Organizatorzy otrzymali z Watykanu Pismo z błogosławieństwem od Ojca Świętego Franciszka. Czytamy w nim między innymi: “Niech czas spędzony na słuchaniu Słowa, zaowocuje odnową duchową i mocą do mężnego świadczenia o swojej przynależności do Chrystusa i Kościoła. Wszystkim Organizatorom i Uczestnikom rekolekcji oraz Ich Bliskim, Jego Świątobliwość udziela Apostolskiego Błogosławieństwa”.

“To rekolekcje – czołg. Jeśli budowałeś w swoim ogródeczku budowle ‘swojej’ wiary, lub masz w tym ogródeczku tejże wiary ruiny, wiedz, że te rekolekcje przejadą po twoim terenie z mocą ciężkiego sprzętu, ale nie po to by doprowadzić do zgliszczy, ale po to by pozostawić za sobą pałac piękny tak, że aż dech zapiera, piękny i mocny tak, że będziesz płakał z wdzięczności Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu w zjednoczeniu z Matką najukochańszą, z matką tak dobrą i kochaną jaką tylko możesz sobie wyobrazić. Te rekolekcje podniosły mnie z prochu moich wyobrażeń i niewiedzy. Dały mi doznać i przeżyć coś, czego, żywię nadzieję, Pan Bóg nie pozwoli mi już nigdy zapomnieć. Moje serce skulone i zahukane przekształciło się w serce mężne tak, że nigdy nawet nie marzyłabym o takim stanie, stanie spokoju, ufności i pewności w działaniu i w miłości. Ten który zabiera życie stare, zabiera po to, by żyć prawdziwie z krwi, kości i Ducha Świętego. Chwała Panu. Amen” - to słowa Kamilli, która przeżyła rekolekcje ODDANIE 33 w jednej z poprzednich edycji i napisała swoje świadectwo na stronie projektu.

JAK I DLACZEGO POWSTAŁY REKOLEKCJE ODDANIE33?

Przez ostatnie półtora roku Fundacja Tota Tua zorganizowała 33-dniowe rekolekcje w ponad 100 parafiach Archidiecezji Poznańskiej. Rekolekcje te przynosiły i przynoszą wielkie i trwałe owoce. Księża proboszczowie zaczęli te rekolekcje polecać sobie nawzajem. Również księża biskupi zachęcali proboszczów do organizacji tych rekolekcji.

W marcu 2020 roku - po wprowadzeniu obostrzeń związanych z pandemią - postanowiliśmy opracować materiały w taki sposób - aby można je zorganizować w parafii oraz osobiście wziąć w nich udział - bez względu na okoliczności zewnętrzne.

Od 20 kwietnia do 23 maja zorganizowaliśmy pierwszą edycję 33-dniowych rekolekcji internetowych. Wzięło w nich udział około 45.000 osób.

Od 8 września do 10 października zorganizowaliśmy z kolei pierwszą edycję Ogólnopolskich rekolekcji ODDANIE33. Rekolekcje przeżyło i oddało się Panu Jezusowi przez Maryję - ponad 100.000 osób. Rekolekcje zjednoczyły kilkanaście środowisk, ruchów i wspólnot katolickich.

O FUNDACJI TOTA TUA

Fundacja Tota Tua została założona przez trzy małżeństwa sakramentalne, aby prowadzić dzieła ewangelizacji w zjednoczeniu z biskupami, kapłanami oraz osobami konsekrowanymi.

Fundacja działa pod opieką biskupów Damiana Bryla oraz Szymona Stułkowskiego.

Prezesem Fundacji jest Adrian Pakuła.

Fundacja prowadzi znane w całej Polsce dzieło modlitwy za kapłanów, prowadzi rekolekcje dla dzieci, młodzieży oraz w parafiach.

W tym roku, na prośbę wspólnoty Lednica2000 Fundacja przygotowała także młodzieżową wersję 33-dniowych rekolekcji, która była duchowym przygotowaniem do tegorocznej Lednicy. Rekolekcje zostały już przetłumaczone na język, angielski, niemiecki, hiszpański oraz portugalski. W planach Fundacji Tota Tua jest organizacja międzynarodowych rekolekcji 33-dniowych dla młodzieży.