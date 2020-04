Odblokowywanie handlu już za tydzień? Jadwiga Emilewicz zabrała głos

J.P 20.4.20 10:38

Głupotą było wiele obostrzen, które pewnie w jakimś stopniu zmniejszyły statystyki ale nie wierzę, by miały wielki wpływ na zachorowania co udowodniła Skandynawia.

Wystarczy 2m odstępu. maseczka, zamknięcie szkół reszta to tak w razie czego i to "w razie czego" doprowadziło do tragicznej sytuacji niektórych przedsiębiorców i finansowym upadku gospodarki.

Muszą odblokować handel i usługi i to zrobią i nie względu na spadek zarazen ale w związku z sytuacją ekonomiczną.