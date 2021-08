Od września szczepienia w szkołach

Do rodziców należeć będzie decyzja o szczepieniu dzieci w wieku od 12 do 18 lat. Stacjonarna nauka może powrócić do polskich szkół.

Nowy rok szkolny rozpocznie akcja promocji szczepień w szkołach. W pierwszym tygodniu zajęć odbędą się lekcje o zdrowiu i spotkania z rodzicami. W drugim tygodniu zostaną zebrane deklaracje od tych rodziców, którzy chcą zaszczepić swoje dzieci. W trzecim tygodniu wystartuje akcja szczepień.

- Musimy promować szczepienia. Są dobrodziejstwem – mówiła na piątkowej konferencji prasowej Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki.

Dodała, że stacjonarna nauka zależeć będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Ta zaś zależy od tego, czy zwiększy się liczba zaszczepionych.

Akcja szczepień odbędzie się w szkołach. Szkoła będzie mogła też zorganizować dojazd uczniów do punktu szczepień albo mobilna jednostka dojedzie do szkoły.

W przypadku uczniów do 18 roku życia o szczepieniu zdecydują rodzice.

Ponadto już 2 sierpnia do szkół i przedszkoli przez System Informacji Oświatowej trafią wytyczne przeciwepidemiczne. To przygotowany wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i sanepidem zbiór zaleceń uwzględniających sytuację epidemiologiczną. Wytyczne mają być wsparciem dla dyrektora w organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

Wytyczne zawierają zbiór rekomendacji, takich jak dezynfekcja rąk, noszenie maseczek, wietrzenie sal.

Do szkół trafią też stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku. Ponadto, wszystkie szkoły i przedszkola otrzymają środki ochrony osobistej.

