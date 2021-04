Od połowy maja koniec z obowiązkiem noszenia maseczek na świeżym powietrzu

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że od 15 maja zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Maseczki trzeba będzie jednak nosić tam, gdzie nie jest możliwe zachowanie 1,5 metra dystansu od innych osób.

- Od 15 maja na zewnątrz maseczki nie będą musiały być noszone, o ile będzie możliwe zachowanie dystansu 1,5m - wprost powiedział Niedzielski. Zaznaczył przy tym, że nakaz noszenia maseczek będzie w dalszym ciągu obowiązywał w pomieszczeniach zamkniętych.

Kwestia obowiązku noszenia maseczek była przedmiotem ożywionej dyskusji zarówno w mediach, jak i wśród ekspertów - czytaj więcej tutaj. Część z nich wprost mówiła, że nakaz ten nie ma sensu.

- Jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu i jest istotne epidemiologicznie, to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. Noszenie masek na dworze jest bez sensu - mówił prof. Miłosz Parczewski z Rady Medycznej przy premierze na falach RMF FM.

Ministerstwo Zdrowia od jakiegoś czasu zapowiadało również podjęcie decyzji w tej sprawie.

jkg/pap