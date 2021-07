Od dzisiaj w UE zaczyna działać Certyfikat Covid-19

Unijny Certyfikat Covid działa w formie papierowej lub elektronicznej i umożliwia swobodne podróżowanie po krajach UE. Mogą pobrać go osoby w pełni zaszczepione, ozdrowieńcy lub osoby, u których test nie wykrył koronowirusa.

Polska uruchomiła wystawianie certyfikatów 1 czerwca 2021 roku. Kraje członkowskie, które spełniły wymagania techniczne, przeszły testy i były gotowe do wydawania i weryfikacji certyfikatów mogły przystępować i wdrażać system wcześniej, dobrowolnie.

Od dzisiaj za to certyfikaty zaczęły obowiązywać we wszystkich krajach UE, a ponadto również w Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie. Te ostatnie cztery kraje mają przy tym prawo do sześciotygodniowego okresu przejściowego.

"Przed każdą podróżą zagraniczną należy sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju docelowym. Niektóre kraje będą wymagały pełnego zaszczepienia, inne uznają, że wystarczy, że podano ci pierwszą z dawek szczepionki dwudawkowej, inne wymagają dodatkowej ankiety" - poinformowało Centrum e-Zdrowia.

Okres ważności certyfikatu trwa od 14. dnia do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.

Certyfikat mogą wygenerować także osoby, które legitymują się negatywnym wynikiem testu na covid - może to być test molekularny (PCR) lub antygenowy.

Ponadto certyfikat będzie mógł zostać wydany także ozdrowieńcom. W tym przypadku certyfikat będzie ważny od 11 do 180 dnia po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu PCR.

