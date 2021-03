Od dziś nowe obostrzenia na Mazowszu i w Lubuskiem. Sprawdź, co się zmienia

Od dziś mamy do czynienia z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa w województwach mazowieckim i lubuskim. Dołączyły one tym samym do Warmii i Mazur oraz Pomorza. „Okres zaostrzenia obostrzeń, we wszystkich tych województwach, potrwa do niedzieli 28 marca. W pozostałych regionach Polski przedłużamy dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 28 marca” – czytamy na stronie rządowej. Pełną treść informacji na temat obowiązujących zasada zamieszczamy poniżej.

Aktualne dane – liczba i dynamika zakażeń rośnie

Od wielu dni mamy do czynienia z rosnącą liczbą zakażeń. Widzimy wzrost przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce – stanowi 38,5 proc. wszystkich zakażeń.

Najgorzej – jeśli chodzi o średnią dzienną liczbę zachorowań na 100 tys. mieszkańców – sytuacja wygląda w województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim. W ciągu ostatnich tygodni zwiększa się obłożenie łóżek covidowych oraz zajętość respiratorów:

18686 zajętych łóżek – 68%

1929 zajętych respiratorów – 71%

Na oddziały trafia coraz więcej młodszych pacjentów, którzy często bagatelizuję objawy COVID-19. Wiek osób hospitalizowanych w szpitalach spada – średnia wieku obecnie wynosi około 62 lata.

Zaostrzamy zasady w województwach o najwyższej liczbie zachorowań

Decyzje w sprawie zaostrzenia obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi specjalistami z zakresu zdrowia publicznego, profesorami, wirusologami, epidemiologami. Musimy podejmować odpowiedzialne decyzje, uwzględniając realia epidemiczne. Konieczne jest, abyśmy ograniczyli mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z COVID-19. Szczególnie ważne jest to w regionach, gdzie wskaźniki zachorowań są najwyższe: Warmia i Mazury, Pomorze, a także Mazowsze i Lubuskie.

Zaostrzone zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały w:

woj. warmińsko-mazurskim – przedłużone do 28 marca

woj. pomorskim – od 13 do 28 marca

woj. mazowieckim – od 15 do 28 marca

woj. lubuskim – od 15 do 28 marca

Jakie zasady obowiązują w tych województwach?

We wskazanych okresach będą obowiązywały poniższe ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

stoki narciarskie

kluby fitness i siłownie

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ważne! Od 15 marca, we wskazanych regionach, lekcje w klasach I-III będą funkcjonować w trybie mieszanym, czyli hybrydowym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

Uruchamiany kolejne szpitale rezerwowe w całej Polsce

Rząd już wcześniej przygotował właściwe zasoby na trzecią falę epidemii. W ostatnim czasie podjęliśmy decyzję o uruchomieniu kolejnych szpitali rezerwowych w całym kraju. Decyzja o tworzeniu miejsc rezerwowych, w listopadzie ubiegłego roku, była słuszna. Pacjenci, którzy potrzebują hospitalizacji w szpitalu, pod opieką medyków, mogą liczyć na pomoc.

Obecnie funkcjonują 22 szpitale, 13 jest w gotowości, by rozpocząć działalność, gdy będzie taka konieczność. W szpitalach rezerwowych jest łącznie ponad 6 tys. łóżek.

Do województwa mazowieckiego i lubuskiego trafi łącznie ponad 25 mln maseczek ochronnych

W ostatnim czasie podjęliśmy decyzję o wyposażeniu mieszkańców województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w maseczki ochronne. Każdy z mieszkańców mógł otrzymać 4 sztuki. Agencja Rezerw Strategicznych dostarczyła do wojewodów łącznie 15 mln maseczek – 9,3 mln dla regionu pomorskiego oraz 5,7 mln dla warmińsko-mazurskiego.

Tym razem maseczki ochronne trafią na Mazowsze – 21,6 mln i do Lubuskiego – 4 mln. Różnica w liczbie maseczek wynika z liczby osób zamieszkujących te regiony. W nadchodzących tygodniach – zależnie od sytuacji epidemicznej – będziemy dostarczać maseczki do kolejnych województw.

Rząd wspiera polskich przedsiębiorców

Przed pandemią koronawirusa nasz wzrost gospodarczy był zrównoważony. Prowadziliśmy racjonalną politykę budżetową. Dzięki temu od początku pandemii mogliśmy zaproponować kompleksowe wsparcie przedsiębiorcom. Od roku zabiegamy o to, żeby nasza gospodarka poniosła jak najmniejsze straty na skutek pandemii. Walczymy o uratowanie miejsc pracy i firm. Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła w Polsce 3,1 proc.. Oznacza, że Polska ma najniższe bezrobocie w UE.

Polskie firmy, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność, mogą liczyć na wsparcie rządu. Od wielu miesięcy do polskich firm płynie pomoc z Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej. Wsparcie wypłacone firmom i pracownikom przekroczyło 195 mld zł i uratowało blisko 7 mln miejsc pracy.

Rząd od początku pandemii zaproponował konkretne narzędzia, które zabezpieczyły sytuację ekonomiczną naszego kraju:

Tarcza Antykryzysowa – pakiet przygotowanych m.in. dla przedsiębiorców, pracowników i samorządów

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – program, skierowany do mikro, małych, średnich i dużych firm

Tarcza Branżowa – pakiet pomocowy dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19

Tak szerokie pakiety gospodarcze to rzeczywiste rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z m.in.:

zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące,

świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą,

dotacji w wysokości do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców,

dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników.

Prowadzimy ciągły dialog ze środowiskami, które najbardziej odczuwają skutki pandemii. Na bieżąco dostosowujemy instrumenty pomocowe, żeby jak najlepiej wspierać gospodarkę. W wyniku wielu rozmów z przedsiębiorcami przygotowujemy kolejne rozwiązania. W lutym Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przedłużające instrumenty pomocowe z Tarczy Branżowej. Na wsparcie może liczyć około 50 branż, które zostały najmocniej dotknięte obostrzeniami sanitarnymi podczas jesienno-zimowej fali pandemii koronawirusa.

