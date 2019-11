Od dziś do USA polecimy bez wizy!

W środę na konferencji prasowej z ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher Andrzej Duda poinformował, że 11 listopada Polska dołącza do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Polacy mogą starać się o wyjazd do Stanów Zjednoczonych bez wiz.

„Polska została przyjęta do programu bezwizowego, i że bezwizowa możliwość podróżowania do USA na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych będzie możliwa od 11 listopada tego roku”

By pojechać do USA, konieczne nadal będzie konieczne złożenie wniosku o zgodę na terenie USA, jednak jest to procedura w elektronicznym systemie autoryzacji ESTA w praktyce znacznie tańsza i prostsza niż złożenie wniosku o wizę. Kosztuje 14 dolarów (złożenie wniosku o wizę - 160 dolarów), jest znacząco mniejsza ilość formalności. Zaleca się złożyć wniosek minimum na 72 godziny przed przybyciem do USA.