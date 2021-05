Od dziś do 3 maja zaszczepisz się bez rejestracji! Oto lista punktów [SPRAWDŹ]

Szczepienie przeciw COVID-19 to dobry plan na majówkę! W każdym województwie od 1 do 3 maja stanie specjalny punkt szczepień. Osoby z grupy wiekowej uprawnionej do szczepienia, które mają wystawione e-skierowanie, mogą bez rejestracji i umawiania się na konkretną godzinę, przyjąć jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson. Medycy będą czekać na chętnych w 16 miastach w całej Polsce. Wizyta w punkcie to również świetna okazja, żeby dowiedzieć się więcej na temat Narodowego Programu Szczepień. Przeczytaj więcej na temat akcji i zaszczep się w majówkę!

Szczepienia w majówkę – bez rejestracji i w każdym województwie

Co planujesz na majówkę? Wycieczka rowerowa, dobra książka, a może rodzinny obiad? Do listy swoich planów dopisz koniecznie szczepienie przeciw COVID-19!

Jeśli należysz do grupy wiekowej, które jest uprawniona do szczepień oraz w majówkę będziesz miał już wystawione e-skierowanie – przyjdź do specjalnego punktu szczepień w Twoim województwie. Bez rejestracji i zapisów na konkretną godzinę będziesz mógł zaszczepić się jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson. Tak jak w działających już punktach szczepień, obecny będzie personel medyczny, który zajmie się pacjentami zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi procedurami i standardami.

Uwaga! Liczba szczepionek jest ograniczona.

Zaszczep się w majówkę – kto może wziąć udział w akcji?

Nie jesteś pewien, czy możesz zaszczepić się w majówkę? Wszystkie osoby 30+, które wypełniły formularz chęci zaszczepienia na stronie gov.pl/szczepimysie, mają aktywne e-skierowanie. Pozostałe osoby mają wystawione takie skierowanie zgodnie z harmonogramem szczepień:

1 maja – roczniki 1984-1985,

3 maja – roczniki 1986-1987.

Jeżeli Twój rocznik znajduje się w harmonogramie, to znaczy, że automatycznie otrzymałeś e-skierowanie. Możesz wybrać się na szczepienie w majówkowym punkcie szczepień bez koniecznej rezerwacji terminu. Jeśli zalogujesz się Profilem Zaufanym na stronie www.pacjent.gov.pl, możesz sprawdzić aktywność e-skierowania.

Jeśli nie zgłosiłeś się w dniu, kiedy startowała rejestracja dla Twojej grupy wiekowej – nic straconego! Będziesz mógł to zrobić później, w dowolnym terminie. Od momentu wystawienia skierowania możesz szczepić się każdego dnia, nie tylko podczas akcji majówkowej.

Sprawdź, gdzie możesz się zaszczepić w majówkę bez rejestracji

Od 1 do 3 maja namioty lub kontenery do szczepień pojawią się we wszystkich województwach w Polsce. Sprawdź dokładną lokalizację!

Dolnośląskie – plac przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1

Kujawsko-pomorskie – plac przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, Aleja Solidarności 1-3

Lubelskie – Plac Zamkowy w Lublinie

Lubuskie – Park Górczyński w Gorzowie Wielkopolskim

Łódzkie – Park im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (potocznie Park na Zdrowiu), Al. Unii, Srebrzyńska, Krakowska, Krzemieniecka, Konstantynowska

Mazowieckie – przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5

Małopolskie – Rynek Główny w Krakowie

Opolskie – przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14

Podkarpackie – parking przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Grunwaldzka 15

Podlaskie – plac przed Pałacem Branickich w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1

Pomorskie – Skwer Kościuszki w Gdyni

Śląskie – Park Śląski w Chorzowie, aleja Różana 2

Świętokrzyskie – teren przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

Warmińsko-Mazurskie – przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9

Wielkopolskie – teren przy jeziorze Malta, dojazd od ulicy Krańcowej

Zachodniopomorskie – parking przed przychodnią 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 34 (od strony Jasnych Błoni)

gov.pl