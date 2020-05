Od 19 czerwca powrót kibiców na stadiony!

Czy ktoś dbający o zdrowie i życie swoje i swoich bliskich pójdzie do kościoła, do kina, do restauracji czy na mecz tylko dlatego, że tak zarządziła Nowogrodzka?



Przecież widać na wykresach, że w tymkraju pandemia postępuje i rozwija się w najlepsze, co obecnie jest ewenementem na skalę europejską.

