'Oczekujemy wsparcia, nie szyderstwa'. Mocna odpowiedź na akcję 'Nie świruj, idź na wybory'

Maria Blaszczyk 19.9.19 17:06

POKO?

No cóż, ta kampania jest głupia i nieprzemyślana i może wyrządzić szkody.

Nie wiem, czy uznali, że cel uświęca środki, czy może nie przemyśleli tego dobrze i po prostu bezmyślnie powielili obecne w języku i kulturze klisze. Trudno powiedzieć, ale nawet zakładając tę okropną wersję, że zrobili to świadomie - druga strona wali jak w bęben w osoby LGBT czy imigrantów - czyli również w słabe i dyskryminowane grupy - to jest dokładnie to samo. A tu nawet nie sposób mieć wątpliwości co do intencji...